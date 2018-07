O argentino Sergio Maravilla Martinez aceitou que seu nome seja colocado em segundo lugar no cartaz da promoção do duelo contra o porto-riquenho Miguel Cotto, dia 7 de junho, em Nova York. Por incrível que possa parecer, este era um dos problemas para a finalização do contrato da luta. Espera-se para o início da próxima semana que o combate seja oficializado.