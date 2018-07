Sergio Martinez e Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, presidente da Argentina, anunciou que a próxima luta de Sergio Martinez será em 27 de abril, contra o invicto britânico Martin Murray, que soma 25 vitórias (11 nocautes) e um empate. “Sergio vai se apresentar diante de 50 mil fãs”, disse o empresário Lou Di Bella, dando a entender que o combate deverá ser no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate. Martinez, que mora nos Estados Unidos e viveu vários anos na Espanha, não se apresenta na Argentina desde 2002.

Murray, de 30 anos, vem de uma vitória por nocaute técnico no sexto assalto sobre Jorge Navarro, em 24 de novembro. Seu resultado mais expressivo foi um empate diante do alemão Felix Sturm, na disputa do cinturão dos médios da AMB.