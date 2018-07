Sergio Martinez merece um grande adversário

O peso médios argentino Sergio Martinez merece enfrentar os melhores da atualidade. Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Julio Cesar Chavez Jr., Saul Alvarez…não importa. Sábado, no Madison Square Garden Theatre, diante do irlandês Matt Macklin, Martinez começou mal, chegou a cair, mas se recuperou e venceu com méritos por nocaute técnico no 11º round.

Seu estilo de luta agrada. Parte sempre para cima na troca de golpes aberta. Todos dão como certa uma luta com Chavez para setembro. Tomara! Muitos dizem que ele não vende pay per view. Não seria uma boa fazer essa luta no Luna Park, em Buenos Aires?