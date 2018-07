Sergio Martinez não pendura as luvas

Sergio Martinez não vai encerrar a carreira. O peso médio argentino se reuniu com sua equipe e resolveu seguir, apesar da traumática derrota para o porto-riquenho Miguel Cotto, dia 7 de junho, em Nova York.

Segundo o empresário Sampson Lewkowicz, Martinez vai se submeter a exames gerais antes de reiniciar os treinamentos. “”Diante de Cotto, Sergio recebeu um golpe forte no primeiro round e não se recuperou.” Lewkowicz descartou a possibilidade de o ex-campeão mundial ter problemas no seu joelho. “Uma lesão no joelho não iria deixar seus golpes fracos. Ele teve uma má noite e isso aconece no boxe.”

Lou DiBella, da DiBella Entertainment, anunciou que segue sendo o empresário do argentino. “Obviamente a noite de 7 de junho foi terrível para Sergio Martinez. Mas vamos seguir trabalhando, ele tem vontade de recuperar o título e vamos ver o que conseguimos fazer nos próximos dias.”

Aos 39 anos, Martinez, que soma 51 vitórias (28 nocautes), três derrotas e dois empates, pode voltar aos ringues ainda este ano.