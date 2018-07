Showtime admite negociação para Floyd x Pacquiao

Stephen Espinoza, executivo do canal Showtime, revelou que as negociações para um duelo entre Manny Pacquiao e Floyd Mayweather ano que vem tiveram início há três meses.

Segundo Espinoza, Bob Arum ofereceu a Mayweather US$ 40 milhões e mais 35% da arrecadação do pay per view. A expectativa é de que a venda pelo sistema a cabo atinja US$ 300 milhões, o que daria a Mayweather mais de US$ 100 milhões, totalizando cerca de US$ 150 milhões. Pacquiao teria US$ 100 milhões garantidos.

Um acordo pode ser fechado após o duelo deste sábado entre Pacquiao e Chris Algieri, em Macau, na China. Tudo vai depender de uma vitória de Pacman.