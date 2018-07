Sorocaba recebe Forja dos Campeões

O tradicional torneio Forja de Campeões, organizado pela Federação Paulista de Boxe, será disputado a partir do dia 26 de janeiro no ginásio da academia Runner, em Sorocaba, pois o Ginásio do Baby Barioni passa por reformas.

O presidente da federação, Newton Campos, está motivado com a 71ª edição do torneio que revelou todos os grandes talentos da nobre arte brasileira. Segundo o dirigente, 224 lutadores estão inscritos, sendo 29 na categoria superpesado (acima de 91 quilos).

O interesse aumentou muito, reflexo das medalhas obtidas pelo boxe na Olimpíada de Londres”, afirmou Newton Campos, que não lamentou a mudança de dia da semana para a competição. As lutas serão disputadas aos sábados em Sorocaba, ao contrário das terças-feiras no Baby Barioni. “Estarei todos os sábados a partir das 18h30 em Sorocaba”, divertiu-se o veterano dirigente.