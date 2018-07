SporTV transmite luta de Chavez Jr. no sábado

O canal SporTV vai transmitir a revanche entre Julio Cesar Chavez Jr. x Brian Vera, neste sábado, a partir das 23h30, direto de San Antonio, no Texas. A luta será na categoria dos supermédios (168 libras ou 76,502 quilos).

O duelo servirá de tira-teima, após a polêmica vitória de Chavez Jr. no primeiro duelo, em 28 de setembro do ano passado, quando Vera pareceu melhor na luta. Os jurados apontaram vitória do “Filho da Lenda” de forma unânime: 98-92, 96-94 e 97-93.