Para disputar o importante título mundial do Conselho Mundial de Boxe, Bermane Stiverne recebeu US$ 225 mil e Cris Arreola apenas US$ 100 mil. Já Alex Leapai ficou com US$ 1,5 milhão para dar uma vexame diante de Wladimir Klitschko. O importante é estar no lugar certo e na hora certa.