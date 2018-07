Sulaimán quer Stiverne x Wilder

Mauricio Sulaimán, presidente do Conselho Mundial de Boxe, orientou que o canadense Bermane Stiverne, campeão dos pesos pesados, enfrente o norte-americano Deontay Wilder em sua primeira defesa de título. Com isso, um duelo de unificação da principal categoria com Wladimir Klitschko, dono dos cinturões da FIB, AMB e OMB ficará para o ano que vem. Agora, resta esperar um acordo entre Don King, que cuida de Stiverne, e Al Haymon/Oscar De La Hoy, que orientam Wilder.