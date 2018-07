Antes da luta de sábado, José Sulaymán, presidente do Conselho Mundial de Boxe, afirmara que uma vitória de Marquez sobre Pacquiao seria um “milagre”. Depois da luta de sábado, o dirigente afirmou que o fim de carreira do filipino está próximo, pois o lutador se preocupa mais hoje com a política do que com o boxe.