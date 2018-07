LAS VEGAS – Acontece neste momento em um dos salões do MGM Hotel, em Las Vegas, uma coletiva com os quatro finalistas do torneio Super Six, que reuniu seis grandes pesos supermédios da atualidade. Os quatro finalistas são Andre Ward, Arthur Abraham, Carl Froch e Glen Johnson.

Dia 28, Eward e Abraham se enfrentam em Carson, na Califórnia. Dia 4 de junho, será a vez de Froch encarar Johnson. Os vencedores vão disputar o título que vai reverenciar o melhor peso supermédio da atualidade. O torneio é promovido pela Showtime. Deveria ocorrer em todas as categorias.