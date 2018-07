Taishan Dong: pesado de 2,11 metros e 130 quilos

O chinês Taishan “A Grande Muralha” Dong, 2,11 metros e 130 quilos, estreia hoje à noite no boxe profissional, no Longshoremen’s Hall, em San Francisco, Califórnia. Seu adversário será Ronny Heale (2 vitórias e 5 derrotas). O duelo é patrocinado pela Golden Boy Promotions. O evento será transmitido pela Fox Sports, mas o canal não confirma a trnasmissão deste combate.

Há sete meses, Dong entrou no escritório de advocacia de George Gallegos, em Monterey Park, para resolver alguns problemas sobre imigração. “Parecia um grande super-herói”, relembra Gallegos, que trabalha como advogado para a comunidade chinesa há 12 anos. “Ele é uma presença muito poderosa. Fiquei chocado.” Perguntado se gostaria de treinar boxe, Dong passou a se exercitar todos os dias sob a orientação do técnico John Bray. “Muita coisa está sendo trabalhada. Vamos começar esta viagem”, disse Gallegos, que representa alguns pugilistas.

Nascido Dong Jian, em junho em 18 de maio de 1988, na província noroeste de Gansu, China, Dong mudou seu nome após escalar o Monte Taishan, uma das cinco montanhas sagradas taoístas na China. “A sensação foi fenomenal quando cheguei ao ponto mais alto”, relembrou Dong, que poderia ter ido para o basquete, como fez seu compatriota Yao Ming. “Aos 15 anos fui colocado em basquete”, disse Dong, com a ajuda do intérprete Ruby Chan no Glendale Combate Club, onde treina. “Joguei um ano, mas não entendia muito bem o basquete na época.”

Dong fez wrestling, kung fu e kickboxing. Sua maior vitória foi em fevereiro de 2013, com um nocaute no primeiro round sobre o fanfarrão Bob Sapp, lutador de MMA. Mas foi no boxe que Dong se encontrou. “É mais divertido no boxe. Eu consigo me concentrar e me preocupo só com a parte superior do corpo “, disse Dong, que vive em Glendale com sua esposa e a filha de 4 anos.

Apesar da experiência em esportes de combate, as habilidades de Dong no boxe eram muito ingênuas. Gallegos evitou alguns nomes recomendados para a estreia de Dong e optou por John Bray, um treinador que já trabalhou nas equipes Mike Tyson, Evander Holyfield e Lennox Lewis. “O garoto (Dong) é uma aberração da natureza em todos o sentidos. Fisicamente, mentalmente, ele capta rápido todos os ensinamentos”, afirmou Bray, que sofre com contusões durante os treinos, apesar de usar os maiores protetores. Bray comparou os socos de Dong com pancadas de taco de beisebol. “Eu não posso imaginar alguém ser capaz de aguentar os golpes de Taishan. O jab dele já vai ser avassalador.”

Robert Diaz, olheiro da Golden Boy Promotions, viu os treinos de Dong e rapidamente assinou contrato com Gallegos. Gallegos e Bray dizem que o progresso tem sido notável. Depois dos treinos no ginásio, Dong continua trabalhando na frente do espelho em casa. “Sua ética de trabalho é fenomenal. Ele é dócil. Ele quer aprender. Ele é agressivo “, disse Gallegos. “A única coisa que falta é lhe ensinar inglês.”