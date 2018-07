Roy Jones está no Reino Unido e não para de desafiar David Haye, atual campeão mundial dos pesos pesados pela Associação Mundial de Boxe. Sem sucesso em suas investidas, o ex-campeão dos médios, supermédios, meio-pesados e pesados, virou o foco e tenta agora uma luta contra o veteraníssimo Evander Holyfield para o começo de 2011. Jones tem 42 anos e Holyfield, 48. Os dois podiam pendurar as luvas para não manchar as brilhantes carreiras que construíram.