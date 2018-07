Tenha vergonha na cara, Wladimir!

Uma vergonha a luta entre Wladimir Klitschko e Alex Leapai, que terminou há pouco em Oberhausen, na Alemanha. Wladimir venceu por nocaute técnico no quinto assalto e manteve o cinturão dos pesados da FIB, OMB e AMB. Agora são 25 lutas por título mundial do ucraniano, com 16 defesas.

Mas Leapai é um lutador nova 3. Jamais poderia disputar um título mundial. Aliás, ele faz parte da longa lista de “carnes frita” que Wladimir e seu irmão, Vitali, sempre escolheram a dedo para incrementar seus currículos.

Não sei como os alemães lotam os ginásios para ver lutas mornas, sem emoção e de nível técnico abaixo da crítica. Em cinco roundes, Leapai acertou dez gols em Wladimir. E só tentou 69. Que tristeza!!!

E não venham dizer que critico só porque Wladimir é branco ou não é norte-americano. Pelo amor de Deus! Buscamos o melhor do boxe e os irmãos Klitschko, apesar de todo o sucesso na Europa, jamais serão lembrados como grandes lutadores.

Wladimir foi incapaz de soltar um uppercut na luta. Só Jabs e diretos, diante de um rival ridículo. Uma técnica e um estilo do fim do século XIX.