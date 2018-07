O time Pacquiao está rompido. Tudo por causa da superluta entre o filipino e Floyd Mayweather. Alex Ariza, preparador físico do campeão mundial dos meio-médios, versão Organização Mundial de Boxe, criticou a postura do empresário Bob Arum e do agente de Pacquiao, Michael Koncz.

Koncz anunciou que ele e Arum teriam se encontrado para negociar a luta com Mayweather. “É mentira. Ele (Koncz) e Arum não querem esta luta. Arum não gosta de Mayweather e não quer dar dinheiro para ele. Mas o boxe, Manny, Mayweather e o público, todos querem esta luta, mas Arum é um porco ganancioso”, disse Ariza, que também acusa o empresário de prejudicar seu relacionamento com o técnico Freddie Roach e com o boxeador mexicano Julio Cesar Chavez Jr.