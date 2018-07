Todos para o Pacaembu!!!

Além de ser um local do futebol, o Pacaembu também é do boxe. Grandes lutas foram realizadas lá. Agora, a partir desta terça-feira, a Forja dos Campeões também será disputada lá. Todas as finais do torneio amador mais tradicional do País e do mundo. Um palco perfeito para os garotos que estão iniciando na nobre arte. Tomara que os demais torneios amadores possam ser disputados no Pacaembu. Foi mais um “golaço” do boxe.

PS: O Contru interditou o complexo do Baby Barioni por causa de problemas nas estruturas das edificações, verificada pela Secretaria de Esportes do Governo. Uma realidade, pois tudo lá está sem a menor conservação.