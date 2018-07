Top Rank nega Popó x Pacquiao

“Sem chances”. Foi desta forma que Todd duBoef, presidente da Top Rank, reagiu quando perguntado da possibilidade de uma luta entre o fgilipino Manny Pacquiao e Acelino Popó Freitas, durante a coletiva de Esquiva Falcão Florentino.

Segundo o empresário, Pacquiao não teria nada a ganhar com um duelo com Popó. “O próximo adversário de Pacquiao será anunciado em breve, mas não há menor possibilidade do adversário ser Popó.”

Popó disse na semana passada que aguardava uma resposta da Top Rank para saber se teria uma oportunidade de enfrentar o multicampeão filipino. Aí está a resposta.