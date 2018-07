Tranquilidade de Matthysse impressiona

Os críticos estão impressionados com a tranquilidade apresentada pelo argentino Lucas Matthysse para o combate deste sábado contra Danny Garcia. Sempre sorridente, com fala mansa e caminhar lento, o melhor boxeador da Argentina no momento afirmou o motivo pelo qual não reagiu às agressões verbais de Angel Garcia, pai de Danny Garcia, na entrevista coletiva de quinta-feira. “Ele pode falar o que ele quiser, pois não entendo inglês.”

Marcos Maidana, outro argentino que faz sucesso no boxe internacional, previu vitória do compatriota por nocaute no quarto assalto. “Garcia não tem ideia do que é a pegada de Lucas”, disse Maidana, que já fez quatro lutas com o amigo particular no amadorismo.