Austin Trout quer uma revanche com Saul Canelo Alvarez. O americano não aceitou a derrota por pontos no sábado à noite, em San Antonio, no Texas. Principalmente pelo fato de Canelo ter recebido o cinturão antes do anúncio oficial.

Confira os números com o desempenho dos lutadores:

Total de golpes:

Trout : 769

Canelo: 431

Acerto de golpes:

Trout:154

Canelo:124

Total de golpes fortes:

Trout:353

Canelo:224

Acerto de golpes fortes:

Trout: 95

Canelo: 96