Tyson bom era o Mike

Não consigo ver Tyson Fury como um peso pesado que vai “resgatar o prestígio” da principal categoria do boxe. Lento, guarda baixa, golpes previsíveis….Diante de Steve Cuningham, sábado à noite, no Madison Square Garden Theater, venceu por nocaute no sétimo assalto, mas voltou a mostrar um boxe pobre, que jamais poderá ser comparado a lendas dos pesos pesados. Ele está mais para discípulo dos irmãos Klitschko.Invicto, Fury soma 21 vitórias, com 15 nocautes.