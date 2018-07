Tyson manda Haye lutar mais

O britânico David Haye, campeão da Associação Mundial de Boxe, ainda não está pronto para enfrentar os irmãos Vitali e Wladimir Klitschko. A opinião é do ex-campeão mundial Mike Tyson. Segundo o Iron Man, Haye precisa lutar mais vezes por ano e contra adversários que já enfrentaram os Klitschkos. Tyson não acha que Audley Harrison, que luta com Haye em 13 de novembro, seja um bom rival para o dono do cinturão da AMB.

Este ano Haye só lutou uma vez, quando venceu John Ruiz, por nocaute técnico no nono assalto. Ano passado, apenas derrotou o russo Nikolay Valuev, quando ganhou o título mundial. Em 2008, foram apenas duas apresentações, mesmo número de 2007.