Tyson no Rio

Mike Tyson está no Rio, onde participou das gravações do programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, que vai ao ar sábado. Até arriscou cantar Garota de Ipanema com o apresentador.

Semana passada, em Las Vegas, o ex-campeão mundial dos pesados deu autógrafos no MGM Hotel. Uma boa foto custava US$ 149. Entre os milhares de fãs, Tyson encontrou o ex-campeão mundial Miguel de Oliveira e Raphael Zumbano. Quando soube que Raphael era primo de Eder Jofre, Tyson ficou “louco”. Zumbano ligou para o Brasil via celular. “Eu te amo”, gritou Tyson para Eder. Depois, foi a vez de Raphael Zumbano ganhar beijos de Tyson.