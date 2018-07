Tyson x Spinks: 25 anos

Nesta sexta-feira o mundo do boxe festeja os 25 anos de Mike Tyson x Michael Spinks. A luta mais aguardada do final do século passado. Muitos acreditavam que Spinks tinha chance diante de Tyson. Na época, eu trabalhava na Rádio Jovem Pan e o Milton Neves me perguntou quem iria vencer. Ele apostava no Spinks. Eu disse que todos os golpes de Tyson iriam machucar Spinks. Daquela vez, acertei o prognóstico. Naquele 27 de junho de 1988, em Atlantic City, Tyson não perderia para nenhum pesos pesado da história.