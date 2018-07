Uma madrugada especial: Garcia, Judah, Adamek e Jennings

A madrugada de domingo foi especial. Não me lembro de ter acompanhado duas noitadas de boxe ao vivo na TV brasileira. Em 1990, a Bandeirantes transmitiu Mike Tyson x Henry Tillman. Na mesma noitada, na luta de fundo, o George Foreman enfrentou o Maguila, aí a transmissão foi do SBT.

Na madrugada de ontem, a Bandsports começou a transmissão às 23 horas de sábado. De cara, uma grande luta entre os pesados Bryant Jennings e Sergei Liakhovich. Jennings fez uma bela luta e venceu por nocaute técnico. Na sequência, Tomasz Adamek teve poucos problemas para passar por Nagy Aguilera. Pena que o Adamek é pequeno por natureza. Imagino se ele tivesse o corpo do Golota. Só para comparar com outro polonês.

A luta final reuniu Zab Judah e Vernon Paris. Boa luta! Judah me surpreendeu. Está bem física e tecnicamente. Venceu com autoridade por nocaute técnico no nono assalto.

Uma hora depois da Bnadsports a Fox Sports estreou o boxe em sua programação. James Kirkland venceu Carlos Molina por desclassificação no décimo assalto. Molina vencia para dois jurados (88 a 83 e 87 a 84). O outro dava vantagem para Kirkland (86 a 85).

O duelo final foi muito bom. Danny Garcia mostrou uma ótima técnica diante do veterano Erik Morales, que decepcionou ao não dar o peso limite da categoria. Perdeu US$ 50 mil da bolsa de US$ 1 milhão (Garcia ganhou US$ 225 mil) e o título. Garcia demonstrou que teve capacidade para lutar com os melhores.

Enfim, foi uma noite sensacional. Tomara que aconteça mais vezes.