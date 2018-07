Uma simpatia

LAS VEGAS – Muito simpático e inteligente o argentino Sergio Martinez, segundo no ranking pound for pound da revista The Ring e apontado como o melhor pugilista de 2010.

Ele nos informou que volta a lutar em 1.º de outubro, em Connecticut, diante do vencedor entre Julio Cesar Chavez Jr. e Sebastian Zbik, que se enfrentam em 4 de junho.

“Prefiro Chavez. Por ser mexicano a promoção deverá ser muito maior aqui nos Estados Unidos”, disse Martinez, que tem uma tese para a Argentina ter mais boxeadores de qualidade que o Brasil. “Nós argentinos temos uma variedade na cultura esportiva. No Brasil, tudo está muito focado no futebol.” Mais um nocaute de Maravilha Martinez.