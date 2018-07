Apresentada a luta de 14 de setembro, entre Floyd Mayweather e Saukl Canelo Alvarez. Milhares de pessoas acompanharam o evento na Times Square, em Nova York. A encarada dos dois é uma amostra do que será o grande confronto no MGM Hotel, em Las Vegas. Os dois ainda vão se encontrar em mais dez cidades (nove americanas e na Cidade do México), promovendo a luta.

