A partir de sábado começa o 24/7 do combate entre Miguel Cotto e Sergio Martinez, dia 7 de junho, no Madison Square Garden, em Nova York. Trata-se de uma série de programas que vão mostrar a preparação dos boxeadores para uma das maiores lutas do ano. Veja o trailer do primeiro episódio, que será apresentado neste sábado, dia 31: