Velhinho bom de briga

Roberto “Mano de Piedra” Duran, aos 59 anos, continua bom de briga. Político no Panamá, ele discutiu com Miguel Sanchiz, presidente do Comité Olímpico do Panamá. Duran o chamou de corrupto e pediu a sua renúncia, após o anúncio de que o país não iria organizar os Jogos Bolivarianos em 2013.

Quatro seguranças do dirigente foram tentar tirar Duran do recinto, mas o ex-campeão mundial dos leves, meio-médios, médios-ligeiros e médios reagiu e intimidou os fortões. Boa Duran!