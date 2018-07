Pawel “Touro Indomável” Wolak será o substituto de Alfonso Gomez no combate do dia 4 contra Julio Cesar Chavez. Gomez teve uma lesão no ombro esquerdo durante os treinos. Wolak, que soma 27 vitórias (17 nocautes) e apenas uma derrota, é o sétimo da AMB, tem 29 anos, seu estilo é bem agressivo e bastante agradável para o público. Ele é treinador pelo experimentado Tommy Brooks, que já orientou Evander Holyfield e Mike Tyson.