Yamaguchi fala sobre a polêmica de sábado

Em sua conta no facebook, Yamaguchi Falcão, com mais calma, falou sobre a polêmica de sábado em Santos. Confira o texto:

“Oi galera! Finalmente estou de volta, de cabeça fria!

Queria agradecer a todos os amigos que me apoiaram e que torceram por mim e também pedir desculpas pelo que aconteceu durante a luta. Realmente fui com muita sede ao pote, pois estava há um ano e meio sem subir nos ringues e isso me deixou um pouco ansioso. Mas a vida é assim, ainda estou começando, ainda tenho muito a aprender e prometo melhorar a cada dia, pois não vai ser uma luta dessa que vai me deixar pra baixo! Estou no caminho e espero continuar contando com o apoio de vocês.

Sobre o machado, quem me conhece sabe que eu nunca incitei a violência, muito pelo contrário, sabe que sou totalmente da paz. O machado foi apenas para criar um espetáculo à parte e deixar marcado na memória de todos!

É isso aí, bola pra frente! Um forte abraço a todos!!”