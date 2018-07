Yamaguchi terá duelo perigoso com argentino

Yamaguchi Falcão volta aos ringues dia 15 de novembro, em Vitória (ES). E terá um duelo perigoso. O medalhista de bronze em Londres/2012 terá uma revanche contra o argentino Martin Fidel Rios. Os dois se enfrentaram em 25 de janeiro e o combate foi paralisado no terceiro assalto, quando os dois foram desclassificados, após briga e cusparada por parte do argentino. Na oportunidade, Yamaguchi fazia sua estreia no profissionalismo, enquanto o adversário já tinha dez vitórias e dois empates.

Esta vai ser a quarta luta do brasileiro. Em 26 de abril, no StubHub Center, em Carson, Califórnia, Yamaguchi venceu Fernando Najera por pontos após quatro assaltos. Em 12 de julho, no MGM Hotel, em Las Vegas, bateu Jesus Cruz por nocaute técnico no terceiro assalto.

De lá para cá, o argentino já lutou mais cinco vezes. Perdeu duas, uma por pontos e outra, a última, por nocaute no sétimo assalto. Seu cartel apresenta 13 vitórias (sete nocautes), duas derrotas e dois empates.

O duelo vai valer pelo cinturão latino dos médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe, e terá previsão para dez rounds.

Na mesma noite, mais dois combates Brasil x Argentina. O talentoso Patrick Teixeira vai ter pela frente Ulises “Cloroformo” Lopez, enquanto Carlos “Falcao” Nascimento pega Alejandro “Mojarra” Valori.