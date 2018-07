Yamaguchi tira peso dos ombros, mas mostra falhas

Yamaguchi Falcão derrotou Martin Fidel Ríos e tirou uma tonelada de peso dos ombros. O medalhista de bronze em Londres/2012 apagou o malfeito de janeiro, quando acabou, junto com o rival, desclassificado no seu combate de estreia no profissionalismo.

Desta vez, Yamaguchi mostrou-se mais focado, dominando quase todo o duelo e dando poucas chances ao catimbeiro rival. Por várias vezes, o brasileiro ficou na iminência de derrubar o adversário, mas acabou não dando sequência ao ataque, apesar de demonstrar boa forma física.

Yamaguchi somou apenas a terceira vitória como profissional. Ainda tem “tudo” a aprender. Melhorar o jab – que pouco ajuda na preparação dos golpes -, aprimorar a colocação do direto de esquerda, ter uma sequência maior de golpes, variação de golpes, não aplicar tantos golpes baixos, mas principalmente cuidar do equilíbrio emocional. Sábado à noite, Yamaguchi voltou a se desconcentrar, Falou muito com o adversário, virou de costas, mexeu com o público, coisas que não precisam ser feitas na hora da luta.

Yamaguchi disse que gosta de ver lutas de Roy Jones Jr. e Muhammad Ali e se compara a eles no estilo extrovertido. Mas é preciso ter calma e experiência para usar desses artifícios. O tempo vai ensinar quando usá-los.