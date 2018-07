Morando em Las Vegas, o peso pesado Raphael Zumbano informa que vai lutar no México, em Acapulco, dia 23 de maio. O adversário já está acertado, mas resta assinar o contrato. Estará em jogo o cinturão latino do Conselho Mundial de Boxe. Zumbano é o 32º do ranking do CMB. Ele pretende chegar este ano entre os 12 primeiros da principal entidade do boxe. Boa sorte!