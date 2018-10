A 12 dias do início da temporada, Vasco ainda pode desistir do NBB11

A Liga Nacional de Basquete apresentou com pompa oficialmente o NBB11 nesta segunda-feira, em evento no Club Athletico Paulistano, em São Paulo, mas ainda existe um clima de apreensão no ar. O Vasco corre o risco de desistir da disputa com apenas 12 dias para o início da temporada 2018-2019.

O presidente Alexandre Campello depende de um empréstimo de R$ 31 milhões para sanar os problemas financeiros do clube e, com isso, ter condições de bancar o time de basquete. A entrada do dinheiro, no entanto, esbarra na decisão da juíza Gloria Heloiza Lima da Silva de anular a última eleição presidencial e marcar novo pleito para dezembro.

"Conversei com o presidente hoje (segunda-feira) e temos uma expectativa positiva. Confio que vamos disputar o NBB11", afirmou o técnico Alberto Bial, que foi ao evento do NBB11 acompanhado de Jorge Luiz de Carvalho Veríssimo, vice-presidente do departamento de desportos de quadra e salão. "Temos de pensar de forma positiva", completou o treinador.

A decisão será tomada até sexta-feira. O departamento jurídico tenta derrubar decisão da justiça para liberar o empréstimo. Sem receber salários, alguns jogadores optaram até por não treinar. Duda Machado, que participou do evento em São Paulo, afirmou que é uma situação que não depende dos jogadores. "Esperamos estar em quadra no dia 13."

A LNB não tem um plano B em caso de desistência do Vasco. A temporada 2017-2018 ficaria com apenas 13 equipes, com um dano grande para o calendário, que seria afetado desde o início, já que o Vasco enfrenta o Universo/Brasília, no Distrito Federal, no dia 13 de outubro.

No evento, a LNB confirmou que o NBB11 terá jogos ao vivo seis dias da semana ao fechar contrato com a ESPN, que irá transmitir partidas às terça-feiras, e Fox Sports, que transmitirá às sextas.

A programação do NBB prevê ainda jogos pelo Facebook (segunda), Twitter (quarta), BandSports (quinta) e Band (sábado). A negociação com o Grupo Bandeirantes foi fechada antes do início da temporada passada, vale por dois anos e se estendeu para que a BandSports (canal fechado da emissora) pudesse transmitir. O Facebook ainda irá exibir alguns jogos aos domingos.

Confira as primeiras transmissões:

13/10 (Sábado)

13h35 - Paulistano/Corpore x Mogi das Cruzes/Helbor - Band e ESPN

15h25 - Universo/CAIXA/Brasília x Vasco da Gama - Band

15/10 (Segunda-feira)

20h - Universo/CAIXA/Brasília x Flamengo - Facebook

16/10 (Terça-feira)

20h - Corinthians x Sesi Franca Basquete - ESPN

17/10 (Quarta-feira)

20h30 - Flamengo x Joinville/AABJ - Twitter

18/10 (Quinta-feira)

20h - Mogi das Cruzes/Helbor x EC Pinheiros - Bandsports

19/10 (Sexta-feira)

20h - Corinthians x Paulistano/Corpore - Fox Sports

20/10 (Sábado)

14h - Sesi Franca Basquete x Flamengo - Band