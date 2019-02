A cultura por trás do sucesso do Brooklyn Nets na NBA

Harvey Araton, The New York Times

Se alguma vez houve uma equipe da NBA com direito a fracassar, perder deliberadamente para o cálculo matemático do sorteio do draft, foram os Brooklyn Nets desta temporada, como se apresentaram na noite de 5 de dezembro.

A mais recente em uma série de angustiantes derrotas deixou o recorde de 8 vitórias e 18 derrotas, seu jogador de melhor desempenho (Caris LeVert) com lesão no pé e poucas razões para acreditar que havia muito pelo que lutar, até o evento anual conhecido como loteria das escolhas do draft.

Para uma franquia que havia distribuído suas mais recentes seleções do draft, o suposto salvador de Duke parecia a clássica jogada contemporânea de porcentagem da NBA.

Mas os Nets, por muito tempo uma franquia quase impossível de fazer sentido, em vez disso ganharam 20 dos seus 26 jogos para se tornarem um dos principais candidatos ao Adam Silver Integrity Award.

A caminho de Boston, recentemente, para uma viagem noturna com meu filho para ver os Nets jogarem com os Celtics, falei com Sean Marks, o gerente geral dos Nets, por telefone. Primeira pergunta: como diabos você convenceu seu time, com 8 vitórias e 18 derrotas, que o restante da temporada não seria uma contagem regressiva para uma chance de 14% de ter a primeira escolha do draft?

“Eu vou lhe dizer que nunca tivemos que sentar e dizer ‘ei, pessoal, vamos continuar jogando duro’”, disse Marks – “Nós” são ele e o treinador Kenny Atkinson. “Isso foi conduzido por jogadores.”

Foi um retorno desejável na montagem de uma lista de piores escolhas e projetos de recuperação, jogadores com rancores, na ausência geral de boas chances no draft. “A odisseia interminável neste negócio”, disse Marks, “é fazer sua lição de casa e apostar em pessoas, na sua vontade e sua motivação”.

Marks é um neozelandês de 43 anos, recrutado em 1998 pelo New York Knicks na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e negociado no dia seguinte com Charles Oakley, para Toronto, com Marcus Camby.

Com 2,08 metros, ele sobreviveu com modestas habilidades da NBA por quase uma década, o que explica muito do que aconteceu desde sua aposentadoria como jogador em 2011.

“Provavelmente há muito poucas pessoas que tiveram carreiras por tanto tempo quanto Sean teve, mas há uma boa razão para isso”, disse R.C. Buford, o gerente geral do San Antonio Spurs, para quem Marks jogou por duas temporadas e aprendiz como técnico assistente e executivo de front office. “Em todos os papéis que tem, ele é um construtor de cultura”, disse Buford.

Antes de uma cultura, primeiro veio um núcleo. Com uma enxurrada de medidas e habilmente manipulando o teto salarial, Marks abriu caminho para os escalões mais baixos do draft e emergiu com LeVert, um ala-armador versátil, e Jarrett Allen, um pivô móvel e defensivo.

Por meio de um acerto com o Los Angeles Lakers, ele fisgou o armador D’Angelo Russell, a segunda escolha do draft de 2015, que foi recentemente nomeada All-Star da Conferência Leste. Spencer Dinwiddie, um armador imprevisível, transformou-se num curinga do campeonato de desenvolvimento da NBA em dezembro de 2016 em uma extensão de US$ 34 milhões dois anos mais tarde. Uma lesão na mão de Dinwiddie prejudicou uma lista já diluída pela perda de LeVert, que poderia voltar em breve, e Allen Crabbe.

Sem talento, a temporada pode ser interminavelmente longa, sinuosa e contundente. Mesmo no Leste, a menos ameaçadora das duas conferências, permanecer em posição de playoff para os Nets exigirá uma resistência coletiva que talvez eles ainda não possuam.

Se eles se classificarem, porém, Marks poderia ser um candidato a executivo do ano por estocar sua lista com esperança contra as probabilidades.