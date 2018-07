A valente Liga Sorocabana encara o poderoso tricampeão do NBB, no DF

SÃO PAULO - O valente time da Liga Sorocabana de Basquete encara nesta segunda-feira um sério risco de ver interrompida sua sequência invicta no Novo Basquete Brasil (NBB). O time comandado pelo técnico Rinaldo Rodrigues, que só venceu nas últimas cinco rodadas, terá pela frente o Uniceub/BRB/Brasília, tricampeão da competição, em jogo adiado da sexta rodada do primeiro turno. A partida começa às 19h30 no ginásio da Asceb, no Distrito Federal.

Um fator adicional complica a empreitada sorocabana: nada menos que quatro desfalques - Everson Rodrigues, Everson Lacerda, Daniel Conti e o lateral Soró, que não estavam inscritos na data originalmente prevista para a partida. O jogo foi adiado para permitir a participação de Brasília na Liga Sul-Americana.

"Vamos tentar fazer o que estamos executando até aqui, ou seja, buscar surpreender o atual tricampeão do NBB, que vai jogar em casa e conta com elenco recheado de craques. Nosso time atuará desfalcado de jogadores importantes e terá que superar também o desgaste, já que estamos numa sequência grande de jogos e viagens”, comenta o técnico Rinaldo Rodrigues.

A Liga Sorocabana fez uma breve e vitoriosa incursão pela capital paulista na semana passada: derrotou o poderoso Pinheiros por 94 a 77 e o Paulistano por 96 a 94.

A equipe interiorana não tem um grande craque. A cada jogo, diferentes personagens assumem certo protagonismo. Contra o Pinheiros, os norte-americanos Kenny Dawkins e Desmond Holloway, que iniciaram a partida no banco, se destacaram, com 28 e 27 pontos, respectivamente. No jogo seguinte, o armador rondoniense Neto, criado nas divisões de base do Ribeirão Preto/COC, foi o cestinha, com 25 pontos.

O pivô Ricardo De Bem resume o pensamento da equipe no território da Capital Federal. "Vai ser um jogo duro, com certeza, mas estamos vivendo um bom momento na competição e o nosso time está muito unido e focado para buscar os objetivos que traçamos. Trabalhamos muito forte, pensando em jogar de igual para igual e tentar surpreender mais este forte adversário".

Já o time de Brasília tenta se reabilitar depois de sofrer a inesperada derrota para o Vila Velha, em território capixaba, por 94 a 85.