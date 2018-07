Abdul-Jabbar supera Michael Jordan e é maior cestinha da NBA

Se há alguém no mundo do basquete que é "maior" do que Michael Jordan em alguma coisa, esse alguém é Kareem Abdul-Jabbar. O ex-pivô, que brilhou no Milwaucke Bucks e no Los Angeles Lakers entre os anos 70 e 80 é até hoje o maior pontuador entre todos os atletas que passaram pela maior liga de basquete do planeta.

Com 2,18 m de altura, Kareem dominou completamente a NBA por anos, sendo campeão da liga por seis oportunidades e somando 38.387 pontos nos quase 20 anos de carreira. Ele é seguido por Karl Malone, que fez história com a camisa do Utah Jazz e é autor de 36.928 pontos. Completando o pódio de "cestinhas" está ninguém menos do que Michael Jordan. O craque do Chicago Bulls, considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, fez 32.292 pontos durante sua carreira na NBA. Apesar disso, Jordan tem ao seu lado o fato de ter a maior média de pontos de todos os tempos, com 30,1 por jogo, já que jogou menos tempo na liga do que seus "concorrentes. Entre 1993 e 1995 ele passou a se dedicar exclusivamente ao baseball, realizando o sonho de seu pai, que havia falecido há pouco.