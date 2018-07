Adidas desiste de renovar contrato milionário com a NBA

Principal parceira comercial da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, a Adidas informou nesta segunda-feira que não vai renovar o contrato de fornecimento de materiais esportivos, que vence ao fim da temporada 2016/2017. Os alemães alegam não terem tido o retorno imaginado pelo acordo firmado em 2006, de cerca de US$ 400 milhões por 11 anos de compromisso.

Apesar do pesado investimento da Adidas, ela segue longe de disputar espaço com a Nike no mercado norte-americano. Levantamentos locais mostram que a linha Air Jordan, da Nike, tem mais de 90% do marcado de calçados de basquete. Agora os alemães devem priorizar o patrocínio individual a atletas, estratégia que fez a Under Armour superar a Adidas no setor.

A Under Armour, aliás, é apontada como a principal concorrente da Nike para ocupar o espaço que vai ser deixado pela Adidas em 2017. Os alemães negociavam a renovação desde 2012.