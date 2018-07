Ainda sem Rose, Chicago Bulls massacra Orlando Magic na NBA

ORLANDO - Equipe de melhor campanha na temporada 2011/2012 da NBA, o Chicago Bulls superou a ausência de Derrick Rose, que ainda se recupera de uma lesão na virilha, para derrotar o Orlando Magic por 85 a 59, fora de casa, na rodada de segunda-feira da liga norte-americana de basquete. O MVP do último campeonato ficou fora dos últimos quatro jogos, mas mesmo assim o Bulls conseguiu três triunfos.

Carlos Boozer foi o cestinha do duelo com 24 pontos e ainda obteve 13 rebotes na quinta vitória do Chicago nos últimos seis jogos. Com o resultado, o técnico Tom Thibodeau conquistou a sua centésima vitória na NBA. Dwight Howard fez 18 pontos e obteve 12 rebotes, mas não impediu a terceira derrota do Magic nas últimas quatro partidas.

Liderado por Dirk Nowitzki, o Dallas Mavericks bateu, fora de casa, o Denver Nuggets por 112 a 95. O alemão foi o cestinha do duelo com 33 pontos e ainda obteve 11 rebotes. Com a quarta vitória seguida, a equipe está em sexto lugar na Conferência Oeste da NBA, uma posição à frente do Denver, que perdeu Andre Miller e Danilo Gallinari, contundidos. Arron Afflalo foi o principal destaque da equipe na partida, com 24 pontos.

O Boston Celtics derrotou o Atlanta Hawks por 79 a 76, fora de casa. Ray Allen anotou 19 pontos para a equipe, incluindo dois arremessos livres quando faltavam 10,9 segundos para o encerramento do duelo. Já Rajon Rondo terminou o duelo com 13 assistências e dez pontos. Joe Johnson foi o cestinha do duelo com 25 pontos, com três cestas de três pontos no final do último quarto, mas não impediu a derrota do Hawks. Já Josh Smith obteve 11 rebotes e fez dez pontos.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Bobcats 80 x 105 Philadelphia 76ers

New Jersey Nets 100 x 105 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 76 x 79 Boston Celtics

Orlando Magic 59 x 85 Chicago Bulls

Denver Nuggets 95 x 112 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 93 x 97 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Indiana Pacers x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Phoenix Suns

New York Knicks x Toronto Raptors

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies