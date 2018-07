Ala da seleção, Alex rompe ligamento do joelho e perde o resto do NBB

O ala Alex Garcia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará ser submetido a cirurgia. O anúncio foi realizado pelo seu clube, o Bauru Basket, neste sábado. Com a grave lesão, o jogador de 38 anos de idade perderá o restante da temporada do NBB.

A lesão de Alex foi sofrida no primeiro jogo dos playoffs do NBB, diante do Vasco. Desde então, o Bauru evitava confirmar a gravidade do problema e informava apenas que o jogador estava se recuperando.

Com o anúncio da gravidade da contusão e da necessidade de cirurgia, Alex está fora do restante dos playoffs. Depois de passar pelo Vasco em quatro partidas, o Bauru inicia a disputa das quartas de final do NBB diante de Franca nesta segunda-feira, em casa.

Alex é um dos principais nomes do basquete brasileiro nos anos 2000 e inclusive já atuou na NBA, por San Antonio Spurs e New Orleans Hornets. Disputou as Olimpíadas de 2012, em Londres, e 2016, no Rio, com a seleção brasileira e já foi convocado pelo novo técnico do País, o croata Aleksandar Petrovic, neste início de trabalho.