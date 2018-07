Ala Diego é cortado da seleção de basquete por lesão

"O Diego tem uma lesão na cartilagem no joelho esquerdo, que é um problema crônico e agora ficou mais agudo, impossibilitando que ele trabalhe na plenitude, fato este que diminui o seu rendimento. Parte de toda a gama de tratamento do problema que ele apresenta é o repouso e, infelizmente, não há um tempo suficiente para a sua recuperação visando o Pré-olímpico", explicou o médico Danilo Incerti.

Com a confirmação do corte do jogador, chegou a cinco o número de desfalques da seleção brasileira para o torneio classificatório para a Olimpíada de 2012. O armador Larry Taylor, do Bauru, o ala-armador Leandrinho, do Toronto Raptors, e os pivôs Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, e Nenê, do Denver Nuggets, já estavam fora.

"Foi tudo feito da maneira correta e houve a necessidade da minha saída, mas creio que tenha plantado bons frutos no período em que estive trabalhando aqui e vou colher mais lá na frente. Saio triste mais consciente do que é certo a ser feito", explicou Diego. "Vou seguir torcendo bastante, pois acredito demais neste grupo e nesta geração, que é muito rica e composta por excelentes jogadores. Com certeza, vamos conseguir a vaga olímpica", completou.

Dos 20 jogadores convocados por Magnano, 15 seguem trabalhando em São Paulo, onde realizarão a preparação para o torneio até o dia 3 de agosto. Além deles, o armador Rafael Luz, do Unicaja, da Espanha, foi convidado para participar dos treinamentos e, com os desfalques, pode acabar sendo integrado ao grupo que vai para a Argentina.