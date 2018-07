Ala/pivô Carlos Boozer é o novo reforço do Los Angeles Lakers

Depois de uma campanha desastrosa na temporada 2013/2014, o Los Angeles Lakers segue se reforçando na NBA . A equipe confirmou, nesta sexta-feira, que chegou a um acordo com o ala/pivô Carlos Boozer, que recentemente havia sido anistiado pelo Chicago Bulls.

"Estou honrado de fazer parte dessa histórica franquia. Quero agradecer todos os fãs que me apoiaram nessa mudança para Los Angeles", disse o jogador de 32 anos, por meio de seu Instagram, confirmando a transferência e mostrando empolgação com o novo desafio na carreira.

Com média de 13,7 pontos e mais de oito rebotes por jogo, Boozer era considerado um dos destaques do Chicago e formava, ao lado de Joakim Noah, um dos grandes garrafões da liga norte-americana de basquete. Apesar disso, a diretoria do time que teve Michael Jordan decidiu fazer alterações em seu elenco e, como já havia contratado atletas como Pau Gasol e Nicola Mirotíc para atuar na mesma posição de Boozer, decidiu por se desfazer do camisa 5. Para isso, o jogador foi anistiado e passou a ficar disponível no mercado.

Muitos interessados surgiram, como Atlanta Hawks, Charlotte Hornets e Orlando Magic, mas foram os Lakers quem fizeram a melhor proposta, de $3,25 milhões por uma temporada, mais de R$ 7 milhões, valor que foi abatido da multa de quase $ 17 milhões que os Bulls tem de pagar para anistiá-lo.

Com isso, Boozer se junta ao time angelino, que passa por grande reconstrução após alguma temporadas frustradas, em que não pode contar na maioria dos jogos com Kobe Bryant, grande craque da equipe. O ala/pivô é o segundo reforço "de peso" da equipe, que na última semana tinha entrado em um acordo com o armador Jeremy Lin, que estava no Houston Rockets.