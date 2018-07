Aldridge brilha, Blazers passam pelos Rockets e seguem no topo da NBA

PORTLAND - Impulsionado por uma atuação brilhante do ala/pivô LaMarcus Aldridge, o Portland Trail Blazers venceu o Houston Rockets por 111 a 104, em casa, na rodada desta quinta-feira da NBA, e se manteve na liderança da Conferência Oeste. Com o resultado, a franquia do Oregon passou a ostentar 19 vitórias em 23 jogos e segue à frente do vice-líder San Antonio Spurs, que tem 17 triunfos em 21 partidas.

Com uma performance que provocou gritos de "MVP" (jogador mais valioso) por parte dos torcedores dos Blazers, Aldridge conseguiu um "double-double" de 31 pontos e incríveis 25 rebotes, ofuscando a também ótima atuação de Dwight Howard, autor de 32 pontos e 17 rebotes pelo Rockets, que se manteve na quinta posição da Conferência Oeste, agora com oito derrotas em 23 confrontos.

Derrotado, o Rockets ainda teve James Harden jogando bem, com 25 pontos, sete assistências e pegou 6 rebotes, mas a melhor atuação coletiva do time de Portland fez a diferença. Na esteira da boa performance de Aldridge, Robin Lopez também se destacou pela equipe da casa, com um "double-double" de 16 pontos e 10 rebotes, enquanto Wesley Matthews e Nicolas Batum fizeram 18 e 15 pontos, respectivamente. Vale também registrar o retorno de Jeremy Lin ao Rockets. Após ficar fora dos seis jogos anteriores por causa de uma lesão no joelho, ele esteve apagado, com apenas cinco pontos, dois rebotes e duas assistências em pouco mais de 14 minutos em quadra.

Após ver o Blazers se manter em boa fase, o Spurs tentará voltar a se aproximar do líder na rodada desta sexta-feira da NBA, na qual enfrentará o Minnesota Timberwolves, em casa. Também com as mesmas 17 vitórias e quatro derrotas da franquia de San Antonio, o Oklahoma City Thunder é outro time que estará em quadra nesta sexta para encarar o Los Angeles Lakers, também em casa.

Na outra partida disputada na rodada desta quinta-feira na liga de basquete dos Estados Unidos, o Brooklyn Nets passou pelo Los Angeles Clippers por 102 a 93, em Nova York, e exibiu força ao bater um rival que realiza boa campanha nesta temporada regular. A equipe agora acumula oito vitórias e 14 derrotas e está na décima posição da Conferência Leste. Já a franquia da Califórnia amargou a sua nona derrota em 24 partidas, mas está no quarto posto da Conferência Oeste.

Andray Blatche e Joe Johnson foram os destaques da vitória do Nets, ambos com 21 pontos marcados, enquanto Brook Lopez fez 16 e Deron Williams anotou 15 pelo time da casa. Já pelo lado do Clippers, Chris Paul foi o maior cestinha, com 20 pontos, e Jamal Crawford veio logo atrás, com 19.

Confira os jogos desta sexta-feira na NBA:

Indiana Pacers x Charlotte Bobcats

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Boston Celtics x New York Knicks

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Utah Jazz

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Houston Rockets