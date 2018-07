Aldridge e Leonard comandam vitória do Spurs; Cavaliers abre 3 a 0 sobre Toronto

Apagado nos dois primeiros jogos, LaMarcus Aldridge foi um dos principais destaques da vitória do San Antonio Spurs sobre o Houston Rockets por 103 a 92 na noite de sexta-feira, fora de casa, no duelo três da série melhor de sete da semifinal da Conferência Oeste da NBA, a liga norte-americana de basquete.

Aldridge marcou 26 pontos, pegou sete rebotes e deu quatro tocos. Foi peça fundamental para que o Spurs virasse o playoff para 2 a 1. Até então, somadas as duas partidas iniciais, ele havia feito 19 pontos. Quem manteve o ótimo nível em quadra foi Kawhi Leonard, que conseguiu um duplo duplo, com 26 pontos e dez rebotes. Ainda deu sete assistências.

Pelo lado dos Rockets, o destaque mais uma vez foi o barbudo James Harden, com 43 pontos. Trevor Ariza também se destacou com 17 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. O pivô brasileiro Nenê teve atuação discreta. Esteve em quadra por 16 minutos, marcou um ponto, pegou três rebotes e deu uma assistência. O próximo duelo da série será neste domingo, novamente em Houston.

VAGA ENCAMINHADA

O Cleveland Cavaliers derrotou o Toronto Raptors por 115 a 94, fora de casa, e abriu 3 a 0 na série. O resultado deixou a equipe a uma vitória de avançar para a decisão da Conferência Leste. Mais uma vez, o destaque do triunfo foi LeBron James. Ele marcou 35 pontos, pegou oito rebotes e deu sete assistências.

Destaque para sua performance no quarto final, quando a partida estava bastante equilibrada com as equipes se alternando na liderança. LeBron chamou a responsabilidade e o Cavaliers conseguiu fazer 36 a 17, garantindo mais um triunfo. Kevin Love também fez um grande jogo, com um duplo duplo de 16 pontos e 13 rebotes. Kyrie Irving marcou 16 pontos, pegou cinco rebotes e deu quatro assistências.

No Raptors, DeMar DeRozan finalmente fez uma grande partida. Depois de decepcionar nos dois jogos iniciais, ele foi o cestinha da partida com 37 pontos. Jonas Valanciunas fez 19 pontos e pegou oito rebotes. O quarto jogo da série acontecerá neste domingo, novamente em Toronto.

Os playoffs da NBA continuam neste sábado, no duelo entre Golden State Warriors e Utah Jazz, pela semifinal da Conferência Oeste. A equipe de Stephen Curry e Kevin Durant está em vantagem de 2 a 0 e agora tentará encaminhar a classificação no primeiro jogo fora de casa da série, em Utah.