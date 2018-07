Aldridge ignora lesão e lidera Blazers em vitória sobre o Wizards

Cada vez que LaMarcus Aldridge se aproximava da linha de tiro livre no final da partida contra o Washington Wizards na noite de sábado, 24, os torcedores do Portland Trail Blazers agradeciam o trabalho e a dedicação do pivô com cânticos de "MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês)".

Apenas dois dias antes, Aldridge havia anunciado que ia se submeter a uma operação para reparar um ligamento do seu polegar esquerdo, o que o levaria a ficar afastado das quadras nas próximas seis a oito semanas.

Mas em uma mudança surpreendente, ele disse que jogaria no sábado apesar das dores. E horas depois somou 26 pontos e nove rebotes na vitória do Blazers por 103 a 96 sobre o Wizards, em casa. Damian Lillard anotou 20 pontos e distribuiu sete assistências para que o Blazers encerrasse uma série de duas derrotas.

Com os times empatados em 79 a 79 no meio do último quarto, Wesley Matthews converteu dois arremessos de três que colocaram o Portland em vantagem de 87 a 85. Três pontos de Lillard ampliaram a vantagem para 92 a 85.

Una bandeja de Nenê fez o Wizards diminuir o placar para 94 a 91, mas ele errou um tiro livre e cometeu uma falta sobre Meyers Leonard, quando tentava um arremesso de três pontos. Leonard acertou os três tiros livres e deixou o Portland vencendo por 97 a 91. O Washington nada mais podia fazer no 1min07 que faltava para o fim do duelo.

John Wall, que esta semana foi eleito para a equipe titular da Conferência Leste do All-Star Game da NBA , liderou o Wizards com 25 pontos e nove assistências. Já Nenê terminou o duelo com 15 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

O Wizards, que na quarta-feira perdeu na prorrogação para o Oklahoma City Thunder, chegou a ter uma vantagem de 14 pontos no primeiro tempo, se aproveitando do início ruim do time de Portland, que não acertou um arremesso de quadra nos quatro minutos iniciais. Assim, o time de Washington terminou o primeiro quarto vencendo por 32 a 20, liderado por Nenê, autor de 11 pontos.

O time de Washington também foi ao intervalo vencendo por 55 a 45 e viu Paul Pierce alcançar a marca de 2 mil cestas de três pontos, cifra que só havia sido atingida por Ray Allen, Reggie Miller e Jason Terry, durante o terceiro quarto, mas acabou sucumbindo. Assim, agora soma 29 vitórias e 15 derrotas, em segundo lugar na Conferência Leste.

O Blazers havia perdido cinco dos últimos seis jogos, incluindo o revés da última sexta-feira para o Boston Celtics, por um ponto de diferença - 90 a 89. Dessa vez, porém, a noite era de Aldridge, que havia se lesionado na segunda-feira e ficado de fora das duas partidas seguintes. Agora o pivô vai avaliar a sua situação jogo a jogo. E o time de Portland está na terceira posição no Oeste, com 32 triunfos em 45 duelos.

Também pela rodada de sábado da NBA, a série de três vitórias do New York Knicks chegou ao fim com a derrota para o Charlotte Hornets por 76 a 71, fora de casa. O time de Nova York tem a pior campanha da Conferência Leste com oito triunfos em 45 partidas.

Nos outros jogos da rodada, mais três triunfos dos mandantes. O Milwaukee Bucks bateu o Detroit Pistons por 101 a 86, o Memphis Grizzlies derrotou o Philadelphia 76ers por 101 a 83 e o Utah Jazz massacrou o Brooklyn Nets por 108 a 73.