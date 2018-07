Alex exalta ano do basquete e espera chegar a 2016

Com a proximidade do fim do ano, o ala Alex fez um balanço do desempenho da seleção em 2014 em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). No principal evento da temporada, o Mundial da Espanha, a equipe alcançou um bom sexto lugar, mas o ótimo desempenho demonstrado na primeira fase e nas oitavas de final diante da Argentina deixaram a impressão de que era possível ir mais longe.

"Tirando o jogo contra a Sérvia nas quartas, fomos muito bem em todos outros jogos. Acho que perdemos pelo excesso de confiança de que chegaríamos na semifinal, de que brigaríamos por medalha. A ansiedade de brigar por uma medalha acabou atrapalhando", lembrou o jogador.

De fato, a seleção brasileira já havia passado pelos sérvios na primeira fase, mas não repetiu o desempenho nas quartas e acabou eliminado. Ao menos, a campanha no Mundial ajudou a apagar a péssima impressão deixada na Copa América de 2013, na Venezuela, quando a equipe perdeu para rivais como Jamaica e Uruguai e acabou eliminada ainda na primeira fase.

"A Copa América na Venezuela, em 2013, foi uma competição em que todos os jogadores estiveram abaixo do que podem jogar. A equipe poderia ser campeã se todos estivessem bem. Foi um desastre. Mas, no Mundial, foi diferente pelo time que foi montado", avaliou Alex.

Alex já está com 34 anos e em 2015 completará 15 de seleção brasileira. O ala, no entanto, ainda é o principal defensor do perímetro no basquete do País e considerado peça fundamental na equipe de Rubén Magnano. Até por isso, tem confiança de que defenderá as cores do Brasil em quadra nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

"Estou tentando e me esforçando para seguir jogando em alto nível. Tenho esse pensamento, pois vai ser a minha despedida da seleção. Estou trabalhando duro e fazendo meu máximo para ser convocado e defender o Brasil. Queremos essa medalha", afirmou.