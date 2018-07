América e Americana creem em final equilibrada no basquete feminino Não é só nos nomes que os dois finalistas da Liga de Basquete Feminino (LBF) se parecem. Disparados os dois melhores times da quinta edição do torneio, América-PE e Americana-SP prometem fazer uma decisão equilibrada. As finais, em melhor de três jogos, começam no próximo sábado, às 10h, em Recife.