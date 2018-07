Americana derrota Santo André na abertura das semifinais da LBF

SANTO ANDRÉ - Na abertura das semifinais da Liga de Basquete Feminino, na noite de sexta-feira, Americana conseguiu manter a campanha invicta, mesmo enfrentando o Santo André/Semasa, atual campeão. O time do interior precisou levar a partida à prorrogação, mas saiu na frente na série melhor de três, ao garantir o placar de 85 a 83.

Agora, Americana decide a vaga para a final em casa - a segunda partida dos playoffs será realizada na segunda-feira, às 19 horas.

“Conseguimos uma vitória que foi muito difícil e importante, pois o Santo André fez uma grande partida. Agora, é seguir trabalhando forte para o segundo duelo da série, que será mais uma partida complicada, mas esperamos contar com a nossa torcida para vencer e chegar a decisão da LBF”, comenta a pivô Clarissa, que conseguiu um duplo-duplo (13 pontos e 11 rebotes). A maior pontuadora do time vencedor foi Karla, com 26 pontos e ainda quatro rebotes.

Atual campeão da LBF, Santo André precisou correr atrás de Americana, que saiu liderando o placar no quarto inicial. Apesar da vantagem do time visitante, a equipe da casa não esmoreceu e conseguiu igualar as ações nos dez minutos finais de partida, deixando o placar empatado em 76 pontos.

Pelo equilíbrio demonstrado no jogo, as jogadoras de Santo André acreditam que uma reação no 2º jogo é possível, mesmo atuando no ginásio do rival.

“Precisamos acreditar que podemos vencer em Americana, mesmo sabendo que não será fácil. Fizemos um bom jogo, lutando bastante, mas falhamos no final, perdendo algumas bolas e não conseguindo definir lances importantes e decisivos”, disse a ala-armadora Ariadna. A cubana se destacou no time andreense, com 21 pontos e seis rebotes.

A outra série semifinal da LBF começa neste sábado, no duelo entre Catanduva e Ourinhos. O primeiro jogo do playoff será realizada em Catanduva, às 18 horas.