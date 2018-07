Americana impede oitavo título ourinhense e é campeã do Paulista feminino

SÃO PAULO - O Monstrinho se calou nesta sexta-feira. Ourinhos perdeu o quarto duelo da decisão do Campeonato Paulista feminino de basquete e viu seu grande rival, Americana, fechar a série em 3 a 1. O placar da partida que fechou a série foi 77 a 75, na prorrogação. A partida foi decidida na última bola, uma bandeja certeira da armadora Babi.

O técnico de Americana, Zanon, reforçou a marcação do seu garrafão, que fora devassado na véspera, com Plutin e Damiris exercendo papeis-chave na vitória de Ourinhos.

Clarissa, mesmo desqualificada com cinco faltas, o que a impediu de participar da prorrogação, defendeu com sucesso o garrafão de Americana e ainda foi a cestinha do jogo, com 24 pontos. Ela fez um duplo-duplo, porque apanhou também 12 rebotes.

A armadora Karla também foi matadora: anotou 19 pontos, sendo 15 em chutes de três pontos.

Ourinhos chegou a abrir vantagem de 10 a 3, mas Americana reequilibrou o jogo, com Clarissa se destacando na defesa. Com uma marcação por zona eficiente, o time de Zanon passou a se impor e fechou o primeiro tempo com cinco pontos de frente - 33 a 28.

Ourinhos procurou equilibrar a partida, e deu a resposta no ataque, mas não conseguia criar dificuldades para Karla, que continuava fazendo estragos na longa distância.

As donas da casa só conseguiram corrigir a defesa no último quarto. Ourinhos chegou a ter a chance de vencer no tempo normal, mas a cubana Plutin, muito bem marcada, desperdiçou o arremesso decisivo.

Na prorrogação, Ourinhos voltou a ter a oportunidade de conquistar a vitória, mas um erro de passe resultou numa bola presa. Americana, com a posse de bola, deu fim aos sonhos do octocampeonato ourinhense com uma bela infiltração de Babi. Americana, que chegou a interromper suas atividades no basquete feminino adulto, tem agora quatro títulos paulistas (os outros foram em 2001, 2003 e 2010).