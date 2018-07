Americana vence América e força 3º jogo na final do feminino

Foi difícil, suado, mas Americana levou a série melhor de três da decisão da Liga de Basquete Feminino (LBF) para a terceira partida. Em casa, a equipe paulista contou com o intenso apoio da torcida no Ginásio Centro Cívico para derrotar o América, de Pernambuco, em um emocionante duelo, por 78 a 73, neste sábado.

Americana contou com as grandes atuações de duas jogadoras. Clarissa terminou com 18 pontos e 15 rebotes, enquanto Ariadna anotou 17 pontos, sendo alguns deles em bolas decisivas de três. Do outro lado, Tiffany terminou como cestinha, com 25 pontos, enquanto Érika anotou 13 pontos e 15 rebotes.

O duelo deste sábado foi bastante equilibrado. Americana chegou a abrir vantagem nos primeiros dois quartos, mas o América buscou e deixou tudo igual no último período. Um passe errado da experiente Adrianinha, seguido de um lindo arremesso de três de Palmira, no entanto, selaram a vitória das donas da casa.

Como no primeiro jogo o triunfo foi pernambucano, por 74 a 67, a série que definirá a equipe campeã brasileira vai para a terceira partida. Americana e América voltarão a se enfrentar no Centro Cívico, na cidade do interior paulista, nesta segunda-feira, às 18h30. Quem vencer fatura o título.